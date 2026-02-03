BIST 13.621
DÜNYA

Trump’tan İran’a anlaşma uyarısı: Durum kötüleşecek

ABD, İran ile artan gerilim nedeniyle Orta Doğu’da deniz ve hava gücü konuşlandırarak askeri varlığını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerin sürdüğünü belirterek anlaşma sağlanmaması halinde durumun kötüleşeceği uyarısında bulundu.

ABD, İran ile artan gerilim ortamında Orta Doğu'da büyük miktarda deniz ve hava gücü konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırdı. 

"EĞER GERÇEKLEŞMEZSE DURUM KÖTÜLEŞECEK"

Donanmanın Orta Doğu'ya doğru ilerlediğini sık sık vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşüyoruz ve onlarla bir anlaşmaya varmak istiyorum. Eğer bu gerçekleşmezse durum kötüleşecek" ifadelerini kullandı. 

'GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK İDDİASI 

Öte yandan, ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye, Mısır ve Katar'ın girişimleri sonucu tarafların Türkiye’de bir araya geleceği öne sürüldü. ABD basını, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel bir nükleer anlaşmayı görüşmek için cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi.

