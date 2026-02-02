BIST 13.727
HABER /  DÜNYA

İran’dan uranyum tansferi iddialarına net yanıt

İran’dan uranyum tansferi iddialarına net yanıt

İran, zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transferi yönünde bir plan olmadığını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun herhangi bir ülkeye transferinin söz konusu olmadığını ve bunun görüşmelerin gündeminde yer almadığını söyledi.

"ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Tesnim Haber Ajansı'na göre Bakıri, "Zenginleştirilmiş nükleer materyallerin herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planımız yok" ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, müzakerelerin böyle bir konu etrafında şekillenmediğini sözlerine ekledi.

İsrail gazetesi Haaretz, olası bir nükleer anlaşma kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye'ye transfer etme ihtimalinin masada olduğunu öne sürmüştü.

