Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat’ını tebrik ediyor, Rabb’imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e eriştirmesini niyaz ediyorum" dedi.

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandili, şaban ayının 15. gecesinde tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat’ını tebrik ediyor, Rabb’imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e eriştirmesini niyaz ediyorum.

Gecemiz mübarek olsun.