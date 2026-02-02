BIST 13.621
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız var

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine dönük olarak Gelir Tamamlayıcı Aile Bazlı Destek Sistemi çalışmalarımız var." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, gazetecilerin en düşük emekli aylığı ve asgari ücret ile ilgili soruları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, refah seviyesi ve alım gücünü artırmak üzere bir çalışma yaptıklarını söyledi.

'EMEKLİLERİMİZE HER TÜRLÜ İMKANI SUNMANIN HEDEFİNDEYİZ'

Akbaşoğlu, "Başta emeklilerimiz olmak üzere tüm toplum kesimlerinin refah seviyelerini ve alım gücünü artıran bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz. 2002'de 7 milyona yakın emekli vardı, şimdi ise 17 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu konuda emeklilerimize her türlü güzel imkanı sunmanın hedefindeyiz.

'ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Bu bağlamda başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine dönük olarak Gelir Tamamlayıcı Aile Bazlı Destek Sistemi çalışmalarımız var. Bunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu konuda bakanlıklar nezdinde koordinasyon ile inşallah hayata geçirmek suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu çok daha iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz. Tabii burada başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimleri bu sistemin muhatabı olacaklar. Bunu özellikle ifade etmek isterim ki; Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in koordinatörlüğünde bakanlarımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, parti genel merkezimiz, kabinemiz ve grubumuzda buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun detaylarını kamuoyu ile de paylaşacağız" diye konuştu.

Akbaşoğlu, Suriye'de yaşayan Kürtlerin eşit vatandaşlık hakkına sahip olması gerektiğini ve Suriye yönetiminin tüm etnik unsurların temel hak ve özgürlüklerden yararlanması yönündeki çabaları desteklediklerini ifade etti.

