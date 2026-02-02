BIST 13.621
TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na başvurular sürüyor

TEKNOFEST 2026 kapsamında HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Sürü İHA Yarışması için başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, hem sivil hem de askeri alanda her geçen gün daha fazla önem kazanan sürü teknolojileri, afet yönetiminden arama kurtarmaya, çevresel gözlemden savunma uygulamalarına kadar geniş alanda kullanılıyor.

Sürü İHA sistemleri geleceğin hava sistemlerini şekillendiriyor

Bu alandaki yazılım, algoritma ve otonom sistem geliştirme yetkinliklerini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, genç mühendis adaylarını geleceğin hava sistemlerini tasarlamaya davet ediyor.

Yarışma kapsamında takımlar, en az 3 insansız hava aracından oluşan bir sürüyü tamamen otonom ve yarı otonom görev senaryoları altında başarıyla yönetmekle yükümlü olacak. Yarışmada her bir İHA'nın merkezi bir komuta bağlı kalmadan, kendi algılamaları ve sürü içi etkileşimleri doğrultusunda karar verebilme yeteneği öne çıkıyor.

Gerçek zamanlı algılama, koordineli hareket kabiliyeti, sürü zekası ve dağıtık kontrol yaklaşımları gibi ileri seviye teknolojilerin ölçüleceği yarışma, geliştirilen yazılım ve algoritmaların gerçek saha koşullarındaki performansını ortaya koymayı amaçlıyor. Böylece yalnızca teorik değil, pratik açıdan da güçlü sistemlerin geliştirilmesi teşvik ediliyor.

TEKNOFEST atmosferinde projelerini sergileme fırsatı yakalayacak takımlar, aynı zamanda alanında uzman mühendisler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek önemli bir deneyim kazanacak.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine açık olan yarışmada takımlar en az 3, en fazla 10 kişiden oluşuyor. Disiplinler arası ekiplerin bir araya gelerek geliştireceği projeler, otonom sistemler alanında yenilikçi yaklaşımların önünü açmayı hedefliyor.

Toplam 750 bin lira ödül

Yarışmada birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi. Maddi ödüllerin yanı sıra katılımcılar, geliştirdikleri projeleri ileri seviyeye taşıyabilecekleri güçlü bir teknik deneyim ve görünürlük de kazanacak.

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

