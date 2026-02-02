Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Marco Asensio ve Dorgeles Nene’nin golleriyle 2-0 kazandı.Abone ol
Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesinde bir başka puan kaybı yaşamamak adına sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.
Kocaelispor 0 - 2 Fenerbahçe
90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
75'GOL! Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Kerem, pasını içeri aktardı. Kale önünde Nene'nin vuruşunda top ağlara gitti.
56'Can Keleş sağ kanattna içeri ortaladı. Ceza sahasında Petkovic'in vuruşunda Ederson son anda kornere çeldi.
51'Haidara sol kanattan içeri ortalamak istedi. Semedo'nun ayak koyduğu top kornere gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45+1' GOL! Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çağrazda topla buluşan Asensio soluna çekerek uzak mesafeden kaleyi düşündü. Asensio'nun şık vuruşunda ilk önce üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.
45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.
40'Kocaelispor Teknik Direkötürü Selçuk İnan, sarı kart gördü.
34'Ceza sahasının solunda topla buluşan Asensio içeri kesmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
18'Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.
15'Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan Rivas'ın vuruşunda savunmadan seken topa Can hareketlendi. Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
11'Araya atılan pasta sol kanattan Rivas topa hareketlendi. Skriniar'ın çizgi üstündeki kritik müdahalesiyle top taca çıktı.
5'Asensio sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Kocaelispor - Fenerbahçe ilk 11'ler
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Can, Petkovic.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.