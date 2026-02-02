BIST 13.621
Sörloth rotayı Süper Lig'e kırdı: 30 milyon euroluk teklif var

2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde iki haftalık periyot geride kaldı.Kulüpler kadrolarını inşa ederken, az bir süre kala son hamleler yapılıyor.

6 Şubat'a doğru gidilirken, takımlar gündemlerindeki oyunculara yoğunlaşmış vaziyette.

Fenerbahçe, Milan'da teknik direktör Allegri'nin satışına onay verdiği Christopher Nkunku için bugün resmi teklif sunacak.

Fenerbahçe, Lookman'ı Atletico Madrid'e kaptırdı. 

Forvete Leonardo'yu da almaya hazırlanan İspanyol ekibi, Sörloth'u sarı lacivertlilere bırakmaya hazır. 

