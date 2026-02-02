BIST 13.727
DOLAR 43,49
EURO 51,45
ALTIN 6.569,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil alışveriş merkezine girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alışveriş merkezine girdi.

Sultan K. idaresindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil,  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü, ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir iş yerine girdi.

Kazada hafif yaralanan kafe çalışanı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yara almadan kazayı atlatan kadın sürücünün ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi.

