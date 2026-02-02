HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, transfer için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekliyor.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında forma giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı bekliyor.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.
Transfere onay çıkması durumunda Kante, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.