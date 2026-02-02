BIST 13.621
ABD ile İran'dan İstanbul kararı: Witkoff ile Arakçi buluşacak

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, nükleer müzakereleri yeniden canlandırmak amacıyla Cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi

İran-ABD hattında sıcak gelişme. İki ülke arasında yaşananlar Orta Doğu'da gerilimi giderek yükseltirken ABD basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. 

Axios'a göre iki ülke diplomasi kanalı açmaya hazırlanıyor. 

TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi cuma günü Türkiye'de bir araya gelecek.

Görüşmenin İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor. 

İRAN BASINI DA YAZDI

Bugün Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakerelere başlanması emrini verdiğini yazmıştı. Haberde ayrıca görüşmeler için Türkiye'nin ev sahipliği işaret edilmişti. 

BÖLGEDE GİDEREK ARTAN GERİLİM

Son dönemde artan bölgesel gerilimler ve Washington–Tahran hattındaki mesaj trafiği, olası bir müzakere sürecine dair beklentileri artırmıştı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken diplomatik kaynaklar, temas ihtimalinin tamamen dışlanmadığını vurguluyor.

