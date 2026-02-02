BIST 13.621
Kerimcan Durmaz’a hapis cezası!

Kerimcan Durmaz’a hapis cezası!

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının da sürmesine hükmetti.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Durmaz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

8 Ocak’ta tutuklanan ve 20 Şubat’ta tahliye edilen Durmaz’ın yargılamasına duruşmada avukatı Müge Doğan katıldı. Savunmasında müvekkilinin suç işlemediğini savunan Doğan, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ı zincirleme şekilde “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, Durmaz hakkında uygulanan “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına da karar verildi.

