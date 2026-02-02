Kız öğrenci yurdundaki rezalet için cezalar belli oldu! İç çamaşırlarına figür çizmişlerdi...

İstanbul Zeytinburnu'nda KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilatta çalışan 4 işçi, öğrencilerin eşyalarına zarar verip, telefondan cinsel içerikli mesajlar atmışlardı. İnfiale neden olan olayın ardından tutuklanan 4 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz ayından sonra yurda dönen öğrenciler gördükleri karşısında şoke olmuştu. Yapılan tadilat sırasında çalışan tutuklu 4 işçinin öğrencilerin eşyalarına zarar verdiği ve taciz içerikli notlar bıraktığı tespit edilmişti. İnfiale neden olayın ardından 4 işçi hakkında başlatılan soruşturmada, “nitelikli hırsızlık”, “kamu malına zarar verme”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “cinsel taciz” suçlarından dava açıldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA FÜGÜRLER ÇİZDİLER

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; öğrencilere ait bazı eşyaların çalındığı, iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, işçilerin bazı ranzalara sosyal medya hesaplarını yazarak zarar verdiği, ayrıca öğrencilerin kişisel eşyalarını karıştırarak telefon numaralarına ulaşan işçilerin mesaj atarak öğrencileri taciz ettiği kaydedildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERİLDİ

Ranzalara sosyal medya hesaplarını yazan sanıkların Mohammadamın Rezaeıgolmısheh ve Orhan Dilsiz olduğu belirtilen iddianamede, müşteki S.Ü’nün kullandığı telefona ise sanık Hacı Üstünay tarafından cinsel içerikli mesajlar gönderildiği aktarıldı.

21 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede sanık Haci Üstünay hakkında, "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "cinsel taciz" suçundan 8 yıl 4 ay 15 günden 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diğer sanıklar Mohammadamın Rezaeıgolmısheh, Orhan Dilsiz ve Salar Amını hakkında ise "nitelikli hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, gönderildiği Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.