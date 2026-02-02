Altın ve gümüş için Mert Başaran şaşırttı! Bu yatırımı yapan Yandım Allah diyecek

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş sert bir şekilde çakılınca, yatırımcısının kafası karıştı. Altın ve gümüşteki bu düşüşü alım fırsatı olarak görenler de var. Uzman isim Mert Başaran katıldığı canlı yayında altın ve gümüş için "Bu kadar karışık bir dünyada tedbirli olmak lazım 10 bin TL de olabilir 2500 TL'de kimse bilemez" dedi. Mert Başaran, yurt dışından emlak alanların ise 'Yandım Allah' diyeceklerini söyledi.

TGRT Haber’de yayınlanan “Emlak Dünyası” programında açıklamalarda bulunan Mert Başaran, altın ve gümüşte yaşanan hızlı yükselişlerin yatırımcıyı hatalı kararlar almaya sürükleyebileceğini söyledi. “Zirveden alım” alışkanlığının büyük risk taşıdığına dikkat çeken Başaran, faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını vurguladı.



Altın 10 bin TL ne zaman olacak?

-"Başladığı yere dönmesi çok zor. Bizim halkımız şeyi seviyor; kahveyi içerken bile ne zaman evlenileceğini, ne zaman çocuk doğacağını merak ediyoruz. Gelecekten haber alamayız ama ekonomistlere şunlar soruluyor; altın 10.000 TL ne zaman olacak? Altın 2.500 TL ne zaman olacak? Bunları hiçkimse bilemez. Bunların hepsi izlenmek için ‘clickbait’ dediğimiz şeyler. Doğru olan şey şu, dünya çok karışık. Epstein olayları, kasımda Trump’ın tekrar seçilme-seçilmeme durumları falan…

-Bu kadar karışık bir dünyada tedbirli olmak lazım. 10.000 TL de olabilir, 2.500 TL de olabilir, kimse bilemez. Bir anlık kararla yapılıyor bunları.

Uzun vadede altın-gümüş kısa vadede dikkat

-Bizim sepetimizin olması lazım. Sepetin içinde uzun vadeli altın-gümüş olabilir. Ama kısa vadelilerde biraz tedbirli olmak lazım. 2 yıl önce biz TGRT Haber’de yaptığımız programlarda ısrarla şunu söylüyorduk; “Altın 1.700, bedava, dolar bazında uçacak, toplayın.” O zaman da herkes “Hiçbir şey olmaz, artık Bitcoin var, Bitcoin uçacak” diyordu. Ne oldu şimdi? Bir şey ucuzken (uygun fiyattayken) toplamayı bilmiyoruz.

Ucuzken almıyoruz...

-Gayrimenkul de öyle. Beylikdüzü tarafında 100.000 TL’ye evler vardı, kimse “Buradan bir şey olmaz” deyip almıyordu. 2-3 yıl sonra uçtu gitti. Biz toplum olarak bir şey ucuzken almıyoruz, zirvedeyken alıyoruz! Altın bu kadar arttıktan sonra bakmıyorum bile.

İhtiyacı olmayan altını bozdurmasın

-Uzun vadede altın her zaman altındır. İhtiyacı yoksa bozdurmayın, kalsın.

- Ama o altında 3-4 ay sonra bir ödemeniz varsa, çocuğunuzun taksidi varsa, borcunuz varsa, ev alacaksanız uygun zamanlarda bunları vermek mantıklı olabilir. Çünkü bu fiyatlar yarın bir gün oraya da yansıyacak. 500.000 TL’si olan bir teyzemiz, evi de yoksa, altın-gümüşte parası 2 milyon TL olduysa, ev almayı düşünecek.

-Altın uzun zaman önce sağlamdı ama o da biraz dengesini bozdu. ‘Güvenli liman’ı kaybediyor. 1 gecede yüzde 15 kaybediyorsan güvenli liman olmaz. Altın dışında diğer bir güvenli liman gayrimenkuldür her zaman. Alırken kazanacaksın ve uygun fiyattan alacaksın.

Konut almanın zamanı

-Faiz düştüğü an da fiyatlar artacak. O zaman da geç almış olacak. Altın ve borsada olan şey gayrimenkulde de aynı. Herkesin talep ettiği dönemde alırsanız fiyat artacak. Bugün seni kapıda karşılıyorlar, ‘gel evimi al’ diyorlar. Bu dönem pazarlık ypaabileceğiniz bir dönem. Ama 1,5 yıl sonra, 2027 yılı içinde, seçim öncesinde faizlerin düşmesiyle, fiyatların arttığı, borsanın, gayrimenkulun coştuğu bir dönem olursa, o aynı evi alamayacağız. Faiz 1 puan düştüğünde o ev yüzde 20-30 artacak.

Yurt dışında ev alan yandım Allah diyecek

-Fransa’da, Yunanistan’da doğum oranı ölüm oranının altında kalmış. Sizin alacağınız yerlerde nüfuslar 20 yıl sonra kalmayacak. Ne evleniyorlar ne çocuk yapıyorlar! LGBT almış başını gidiyor! Böyle bir ‘nüfuslar azalsın’ projeleri varken, siz o evi alıp nasıl satacaksınız? İngiltere’de, ABD’de öyle yerler var ki… Siz ‘ev aldım’ diye sevinirsiniz, sonra gittiğinizde 10 km yakınına giremezsiniz, kiraya veremezsiniz. Bilmediğin yerde mal almak çok tehlikeli.