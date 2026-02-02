Antalya'da 10 kişinin öldüğü otobüs kazasında '4 gün' detayı! Aileler adli tıp önünde fenalık geçirdi

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Adli tıp önünde gözyaşları sel olup aktı, fenalık geçirenler oldu. Bu arada otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç ile ilgili bir detay da günyüzüne çıktı. Karaağaç'ın 4 günlük uzun yol şoförlüğü tecrübesi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitirenlerden 5'inin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri Eskişehir'e, Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesi Manavgat'a, Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'e, Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi Antalya'nın Aksu ilçesine gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerden itibaren bekledikleri adli tıp morgu önünde üzüntü yaşadı, bazıları fenalık geçirdi.

Yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün cenazesinin dün teslim edildiği, 2'sinin ise işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Kazada yaralanan 20 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazadan 4 gün önce...

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü İzzet Karaağaç ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Karaağaç'ın 4 gün önce uzun yol şoförü olarak işe başladığı öğrenildi. Karaağaç'ın daha önce memleketinde şehir içi ulaşımda otobüs şoförlüğü yaptığı bildirildi.