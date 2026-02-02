BIST 13.816
DOLAR 43,49
EURO 51,56
ALTIN 6.682,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

2 çocuk annesi Özlem sokak ortasında öldürüldü!

2 çocuk annesi Özlem sokak ortasında öldürüldü!

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta bıçaklanan 38 yaşındaki Özlem yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Hamdi Mergen Caddesi'nde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğunu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jeffrey Epstein'in şok e-maili yayınlandı medya baronu Maxell-Mossad ve 400 milyon sterlin
Jeffrey Epstein'in şok e-maili yayınlandı medya baronu Maxell-Mossad ve 400 milyon sterlin
Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu
Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek
Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti
Tokat'ta kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı
Tokat'ta kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı
Gürsel Tekin'den iş insanının '70 daireyi delegelere verdik' ifadesine isyan
Gürsel Tekin'den iş insanının '70 daireyi delegelere verdik' ifadesine isyan
İran'dan dünyayı rahatlatan son dakika emri! Türkiye detayı önemli
İran'dan dünyayı rahatlatan son dakika emri! Türkiye detayı önemli
"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı
"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı
Sivas'ta hayvan sahibine yıkıcı şok! Ağıldaki 40 koyun telef oldu
Sivas'ta hayvan sahibine yıkıcı şok! Ağıldaki 40 koyun telef oldu
CHP lideri Özel, Osmaniye'de konuştu: "Osmaniye benim ikinci, Devlet Bey'in birinci memleketi"
CHP lideri Özel, Osmaniye'de konuştu: "Osmaniye benim ikinci, Devlet Bey'in birinci memleketi"
Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak
Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak