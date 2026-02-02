2 çocuk annesi Özlem sokak ortasında öldürüldü!

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta bıçaklanan 38 yaşındaki Özlem yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Abone ol
Hamdi Mergen Caddesi'nde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğunu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.