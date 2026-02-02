BIST 13.816
DOLAR 43,49
EURO 51,56
ALTIN 6.682,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu! Şüpheliler 1 polisi vurup kaçtı

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu! Şüpheliler 1 polisi vurup kaçtı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.

Abone ol

Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç'ye ait kuyumcuya geldi.

Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan 3 şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ'nin müdahalesiyle karşılaştı.

Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu! Şüpheliler 1 polisi vurup kaçtı - Resim: 0

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu! Şüpheliler 1 polisi vurup kaçtı - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor
Foto Galeri Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
AB'den "Made in Europe" hazırlığı
AB'den "Made in Europe" hazırlığı
Ankara’da baraj doluluk oranı yağışlarla arttı
Ankara’da baraj doluluk oranı yağışlarla arttı
Sigara fiyatları bir kez daha değişiyor! Sigaraya kallavi zam var
Sigara fiyatları bir kez daha değişiyor! Sigaraya kallavi zam var
2 çocuk annesi Özlem sokak ortasında öldürüldü!
2 çocuk annesi Özlem sokak ortasında öldürüldü!
Jeffrey Epstein'in şok e-maili yayınlandı medya baronu Maxell-Mossad ve 400 milyon sterlin
Jeffrey Epstein'in şok e-maili yayınlandı medya baronu Maxell-Mossad ve 400 milyon sterlin
Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu
Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek
Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti
Tokat'ta kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı
Tokat'ta kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı
Gürsel Tekin'den iş insanının '70 daireyi delegelere verdik' ifadesine isyan
Gürsel Tekin'den iş insanının '70 daireyi delegelere verdik' ifadesine isyan