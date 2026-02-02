BIST 13.816
Sigara fiyatları bir kez daha değişiyor! Sigaraya kallavi zam var

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dündar, şubat ayı içinde maliyet artışları ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigaraya 5 ile 10 lira arasında "geçiş zammı" yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Zam için şubat ayını işaret eden Dündar, fiyatların paket başına 5 ila 10 TL arasında artabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Dündar, özellikle üretim maliyetlerindeki artış ve vergi düzenlemelerinin fiyatlara yansıyacağını belirtti. Zamların, markalara göre farklı oranlarda uygulanabileceği ifade edildi. Olası artışın hayata geçmesi halinde sigara fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceği, bu durumun tiryakilerin bütçesini daha da zorlayacağı belirtiliyor. Zam kararının şubat ayı içinde netleşmesi bekleniyor.

