Suriye ordusuna bağlı zırhlı araç konvoyu Haseke'ye girdi

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

Orduya bağlı güçler Aynularab'a bağlı köye giriş yaptı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, İç Güvenlik Güçlerinin, Suriye’nin kuzeyinde yer alan örgütün işgali altındaki Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yaptığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG işgali altındaki Şuyuk köyüne girerek bölgede konuşlanmaya başladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’ye göre, İç Güvenlik Güçleri Şuyuk bölgesine konuşlanmasını tamamladı. Güçlerin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde köye giriş yaptığını aktardı.

Aynularab'da (Kobani) düzen sağlama çalışması

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında Aynularab'ı (Kobani) ziyaret ettiklerini belirterek, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yer alan habere göre, Abdulgani, Aynularab ilçe merkezinin farklı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

El-İhbariye televizyonu, Abdulgani'nin bölgeye yaptığı ziyaret ve incelemelere ilişkin görüntüleri yayımladı.

Abdulgani, Aynularab'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Aynularab'a geldiği sürece dair bilgi verdi.

Anlaşma doğrultusunda bölgeye geldiklerini ifade eden Abdulgani, terör örgütü YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Aynularab'i ziyaret ederek bölgede kamu düzeninin sağlanmasının planlandığını ifade eden Abdulgani, mevcut güvenlik güçlerinin organizasyonunun da bu çerçevede ele alındığını belirtti.

"Ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız, yapılan anlaşmayı eksiksiz uygulama konusundaki ciddiyetimize dayanmaktadır." diyen Abdulgani, sahadaki gözlemlerine göre çatışmaların sona ermesine yönelik beklentinin ve devletteki istikrarın toplumda memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.