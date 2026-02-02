BIST 13.815
Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda ABD- İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.56'da başladı.

Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak. Ankara iki ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.

Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda kabinede İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek. SDG'nin Suriye yönetiminie entegrasyon süreci kabinede ele alınacak.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi

Terörsüz Türkiye süreci de toplantının başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.

