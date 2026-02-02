AB'den "Made in Europe" hazırlığı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik verilmesini içeren “Made in Europe” yaklaşımını savundu. Sejourne, “Avrupa’da kamu parasının kullanıldığı her yer Avrupa üretimine ve istihdamına katkıda bulunmalıdır” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik tanınmasını içeren “Made in Europe” yaklaşımını desteklediğini duyurdu. AB’nin sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne’nin bu yaklaşımı savunan köşe yazısı, Fransa’nın Les Echos, Almanya’nın Handelsblatt, İspanya’nın El Mundo ve İtalya’nın Corriere della Sera gazetelerinde yayımlandı. Yazı, binin üzerinde AB şirketi yöneticisinin imzasını taşıyor.

Sejourne yazısında, Avrupa ülkelerinin sanayilerini koruması gerektiğini belirterek, “En stratejik sektörlerimizde gerçek bir Avrupa önceliğini bir kez ve sonsuza dek tesis etmeliyiz. İddialı, etkili ve pragmatik bir sanayi politikası olmadan, Avrupa ekonomisi rakipleri için sadece bir oyun alanı olmaya mahkumdur.” ifadelerine yer verdi.

AB’nin tarifeler, sübvansiyonlar, ihracat kısıtlamaları ve fikri mülkiyet ihlallerinin bulunduğu küresel bir ticaret ortamıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Sejourne, “Artık AB’nin bir seçeneği yok. Ticaret kuralları yeniden tanımlanırken proaktif olmamız gerekiyor. Uluslararası rekabet hiç bu kadar adaletsiz olmamıştı.” dedi.

ABD ve Çin gibi ülkelerin kendi stratejik varlıklarını önceleyen programlar uyguladığını ifade eden Sejourne, benzer bir yapının AB içinde de kurulması gerektiğini vurguladı. “Made in Europe” stratejisinin temelinde kamu kaynaklarının Avrupa sanayisine katkı sunması gerektiği görüşü bulunuyor. Sejourne, “Bu, çok basit bir prensibe dayanıyor. Avrupa’da kamu parasının kullanıldığı her yer Avrupa üretimine ve istihdamına katkıda bulunmalıdır.” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu’nun şubat ayı sonuna kadar açıklaması beklenen “Sanayi Hızlandırıcı Yasa” teklifinde, kamu alımlarında “Made in Europe” şartına yer verilmesi öngörülüyor.

Fransa, bu girişimin AB içindeki öncüsü konumundayken, bazı üye ülkeler yerli üretim şartının yatırımı caydırabileceği, kamu ihalelerinde maliyetleri artırabileceği ve küresel rekabeti zayıflatabileceği görüşünü dile getiriyor.

Türkiye ise Gümrük Birliği üyeliği, mevcut ekonomik entegrasyon düzeyi ve mevzuat uyumu gibi kriterler nedeniyle “Made in Europe” yaklaşımı içinde yer alması gerektiğini savunuyor.