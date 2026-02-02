BIST 13.816
Ankara'da baraj doluluk oranı yağışlarla arttı

Ankara’da baraj doluluk oranı yağışlarla arttı

Ocak ayında Ankara’da etkili olan yağışların ardından barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 12,62’den yüzde 13,26’ya, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,40’tan yüzde 3,26’ya yükseldi. Aralık 2025’te 9,4 milyon metreküp olan barajlara gelen su miktarı, Ocak 2026’da 55,7 milyon metreküpe çıktı.

Ankara’da ocak ayı boyunca etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinde artışa neden oldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (ASKİ) verilerine göre, 20 Ocak’ta yüzde 12,62 olan toplam doluluk oranı 1 Şubat itibarıyla yüzde 13,26’ya yükseldi. Aynı dönemde kullanılabilir aktif su oranı da yüzde 1,40’tan yüzde 3,26’ya çıktı.

Barajlara gelen su miktarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Aralık 2025’te barajlara kaynaklarından gelen su miktarı 9 milyon 403 bin 288 metreküp olarak ölçülürken, bu rakam Ocak 2026’da 55 milyon 762 bin 949 metreküpe ulaştı.

Barajların doluluk oranları ise şu şekilde kaydedildi:

Akyar Barajı: %7,69
Çamlıdere Barajı: %13,80
Çubuk 2 Barajı: %6,25
Eğrekkaya Barajı: %21,21
Kargalı Barajı: %15,31
Kavşakkaya Barajı: %6,53
Kesikköprü Barajı: %100
Kurtboğazı Barajı: %9,84
Peçenek Barajı: %16,63
Türkşerefli Barajı: %5,92
ASKİ’nin 1 Şubat tarihli verilerine göre barajlardaki toplam kullanılabilir aktif su miktarı 42 milyon 504 bin metreküp olarak hesaplandı.



