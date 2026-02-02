BIST 13.727
Muğla'da korkulan oldu! Sağanak yağış hayatı felç etti

Muğla'da korkulan oldu! Sağanak yağış hayatı felç etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe'de şehir merkezi ve Kötekli Mahallesi ile TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yağışın etkisiyle oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Su birikintileri bazı bölgelerde hasarlı kazalara da yol açtı.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İl genelinde yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Öte yandan, Dalaman Akköprü Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı.

Dalaman Çayı üzerindeki baraj santralinde de tam kapasite üretime geçilerek dere yatağına kontrollü olarak saniyede yaklaşık 120-130 metreküp yüksek debide su bırakıldı.

Dalaman Çayı'nın geçtiği Dalaman ve Ortaca ilçelerinde dere yataklarına yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Bölgede faaliyet gösteren balık çiftlikleri de uyarılar üzerine çeşitli tedbirler aldı.

