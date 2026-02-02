Altındaki çöküş için dev bankadan bomba açıklama! Yatırımcı buna çok sevinecek
Altın geçtiğimiz hafta büyük yükselişler sonrası düşüşü ile şoke etti. Gram altın 7 bin liranın altına gerilerken, yatırımcı altın fiyatlarındaki seyri merakla takip ediyor. Yeni bir yükseliş olacak mı araştırmaları sürerken çeşitli tahminler konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Alman devi Deutsche Bank'tan bir açıklama geldi. Banka yaşanan büyük düşüşe rağmen önceki tahmininin arkasında durdu ve geri adım atmadı.
Geçtiğimiz Cuma günü emtia piyasalarındaki dalgalanmaya rağmen, Alman devi Deutsche Bank geri adım atmadı. Banka bir trend dönüşü olmadığını savunarak, altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yürüyüşünü sürdüreceğini açıkladı.
Alman bankacılık devi Deutsche Bank analisti Micheal Hsueh tarafından yayımlanan 2 Şubat tarihli notta, piyasaları sarsan düşüşe rağmen altının temel dayanaklarının sarsılmadığı vurgulandı. Banka, yatırımcıların değerli metallere yönelme gerekçelerinin hala geçerli olduğuna inanıyor.
Cuma günü piyasalarda son on yılın en kötü sahneleri yaşandı. Altın bir günde yüzde 9 değer kaybederken, gümüş yüzde 26'lık düşüşle tarihinin en büyük çöküşünü yaşadı.