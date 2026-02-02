BIST 13.816
GSK Türkiye'de üst düzey atamalar

GSK Türkiye'nin Uzmanlık İlaçları & HIV İş Birimi'ne İrem Tek, Onkoloji İş Birimi'ne ise Dağhan Güçlü direktör olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye, yeni ürün tanıtımları ve genişleyen portföyü ile "Uzmanlık İlaçları" alanındaki odağını sürdürüyor.

Şirket, uzmanlık alanlarına odaklanan, yeni organizasyon yapısı kapsamında "Onkoloji İş Birimi"ni ayrı bir direktörlük olarak yapılandırırken "Uzmanlık İlaçları & HIV İş Birimi" adıyla yeni direktörlüğü hayata geçirdi.

Yeni rolüne atanmadan önce Türkiye'de şirketin "HIV Departman Lideri" olarak görev yapan İrem Tek, Uzmanlık İlaçları & HIV İş Birimi Direktörü olarak "GSK Türkiye Liderlik Ekibi"nin de bir parçası olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İşletme Mühendisliği bölümünden 2012'de mezun olan Tek, ilaç sektöründeki kariyerine "İş Zekası Proje Müdürü" olarak başladı.

Kariyeri boyunca kardiyoloji, üroloji, sigarayı bırakma, solunum ve HIV alanlarında yerel, bölgesel ve küresel rollerde deneyimler elde eden Tek, GSK kariyerine "Solunum Pazarlama Müdürü" olarak 2019'da başladı ve ardından GSK Singapur ofisine atanarak, "Global Pazarlama Müdürü" rolüyle projelere imza attı.

Halihazırda "Uzmanlık İlaçları Direktörü" olarak görev yapan Dağhan Güçlü ise onkoloji alanındaki stratejik odağın ve uzmanlığın daha da ileriye taşınacağı yeni yapı kapsamında, Onkoloji İş Birimi Direktörü olarak Liderlik Ekibi'ndeki görevini sürdürecek.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan ve Executive MBA Programı'nı Koç Üniversitesinde tamamlayan Güçlü, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca ilaç sektöründe çeşitli liderlik rollerinde görev aldı.

