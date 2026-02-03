BIST 13.621
DOLAR 43,47
EURO 51,30
ALTIN 6.514,83
HABER /  GÜNCEL

Merkez Bankası’na 2 başkan yardımcısı atandı

Merkez Bankası’na 2 başkan yardımcısı atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar KIZILELMA’nın göreve başlayacağı tarihi açıkladı
Selçuk Bayraktar KIZILELMA’nın göreve başlayacağı tarihi açıkladı
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı
Fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan kritik toplantı
Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan kritik toplantı
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 27,79 milyar dolarlık ihracat
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 27,79 milyar dolarlık ihracat
Başsavcı Gürlek'i hedef alan CHP'li Özel ve Emir 150 bin lira tazminat ödeyecek
Başsavcı Gürlek'i hedef alan CHP'li Özel ve Emir 150 bin lira tazminat ödeyecek
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız var
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız var