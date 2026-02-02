BIST 13.621
Başsavcı Gürlek'i hedef alan CHP'li Özel ve Emir 150 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira tazminat ödemelerine karar verildi.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Gürlek'in avukatı ile davalılar Özel ile Emir'in avukatları katıldı.

Gürlek'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Özel'in avukatı, müvekkilinin ana muhalefet partisi genel başkanı olduğunu belirterek, davacıya yönelik sarf ettiği sözlerin siyasi nitelikte ve eleştirel sözler olduğunu savundu. Avukat, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, davanın kabulüne hükmetti.

Asıl dava yönünden Özgür Özel'in 150 bin lira, birleşen dava yönünden de Murat Emir'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine, bunun dava tarihinden itibaren alınıp işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya verilmesine karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 17 Haziran 2025'teki grup toplantısında, Grup Başkanvekili Murat Emir'in ise aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği konuşmalarından dolayı hazırlanan dava dilekçesi İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulmuştu.

