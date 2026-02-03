BIST 13.621
SpaceX, yapay zeka şirketi xAI'yı bünyesine kattı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, yapay zeka girişimi xAI'yı bünyesine kattı.

SpaceX'in internet sitesinde Musk imzasıyla yayımlanan açıklamada, xAI'nin "insanlığın geleceğini hızlandırmak" amacıyla SpaceX'e katıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu birleşmeyle yapay zeka, roketler, uzay tabanlı internet, mobil cihazlara doğrudan iletişim ve dünyanın önde gelen gerçek zamanlı bilgi ve ifade özgürlüğü platformunu kapsayan dikey olarak entegre bir yenilik motorunun oluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Mevcut yapay zeka gelişmelerinin büyük kara veri merkezlerine bağımlı olduğu ve bu merkezlerin çok yüksek enerji ve soğutma gerektirdiği belirtilen açıklamada, uzun vadede uzay tabanlı yapay zekanın önemine dikkati çekildi.

Açıklamada, yoğun kaynak gerektiren bu çalışmaların uzaya taşınması "tek mantıklı çözüm" olarak nitelendirildi.

ABD basınında geçen hafta yer alan haberlerde, SpaceX ve xAI'ın bu yılın ilerleyen dönemlerinde planlanan büyük bir halka arz öncesi birleşme görüşmeleri yürüttüğü aktarılmıştı.

Söz konusu haberlerde, birleşme sonucu oluşacak şirketin toplam değerlemesinin yaklaşık 1,25 trilyon dolar olmasının beklendiği kaydedilmişti.
Muhabir:Dilara Zengin Okay

