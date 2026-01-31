BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun kadın cezaevine konuldu

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun kadın cezaevine konuldu

Ünlülere yönelik kesintisiz sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamın gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mika Raun'un Marmara Kadın Cezaevi’nde bulunan özel koğuşa alındığı öğrenildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturması hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, dün gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL KOĞUŞA ALINDI

Tutuklanan Mika Raun Can’ın Marmara Kadın Cezaevi’nde bulunan özel koğuşa alındığı öğrenildi.

Kadın kimliği nedeniyle Kadın Cezaevi’ne sevk edilen Mika Raun Can’ın kaldığı özel koğuşun şahsına özel hazırlanmadığı, cezaevi uygulaması kapsamında olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hangi kredi kartlarının limitleri düşecek? BDDK'dan açıklama!
Hangi kredi kartlarının limitleri düşecek? BDDK'dan açıklama!
Tüketici Hakem Heyetleri'ne gelen şikayetler pes dedirtti! Şişeyi açamadı diye şikayet eden var
Tüketici Hakem Heyetleri'ne gelen şikayetler pes dedirtti! Şişeyi açamadı diye şikayet eden var
İzmir'de tramvay çarpan liseli kızın ailesi 50 gündür iyi haber bekliyor
İzmir'de tramvay çarpan liseli kızın ailesi 50 gündür iyi haber bekliyor
Devlet Bahçeli, Suriye eski Geçici Hükümeti Başkanı'nı kabul etti
Devlet Bahçeli, Suriye eski Geçici Hükümeti Başkanı'nı kabul etti
İran’da ABD askerleri için 5 bin mezar!
İran’da ABD askerleri için 5 bin mezar!
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Sezonu kapatabilir
Galatasaray'da sakatlık şoku! Sezonu kapatabilir
Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini etkiledi
Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini etkiledi
Bayraktar'dan enerji açıklaması: Doğal gaz ve elektriğin yarısı devletten
Bayraktar'dan enerji açıklaması: Doğal gaz ve elektriğin yarısı devletten
İran'da patlama! Bender Abbas şehrindeki bir bina havaya uçtu
İran'da patlama! Bender Abbas şehrindeki bir bina havaya uçtu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Mika Raun tutuklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Mika Raun tutuklandı