Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun kadın cezaevine konuldu

Ünlülere yönelik kesintisiz sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamın gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mika Raun'un Marmara Kadın Cezaevi’nde bulunan özel koğuşa alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturması hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, dün gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL KOĞUŞA ALINDI

Tutuklanan Mika Raun Can’ın Marmara Kadın Cezaevi’nde bulunan özel koğuşa alındığı öğrenildi.

Kadın kimliği nedeniyle Kadın Cezaevi’ne sevk edilen Mika Raun Can’ın kaldığı özel koğuşun şahsına özel hazırlanmadığı, cezaevi uygulaması kapsamında olduğu belirtildi.