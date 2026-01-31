Türkiye limanlarında Cumhuriyet tarihinin yük elleçleme rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında 2025 yılında elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması ve dış ticaretin ana unsuru olan deniz taşımacılığının gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "2025'te limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, geçen yıl limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 142 milyon 784 bin 2 ton, yurt dışı limanlarından ülke limanlarına gelen yük miktarının ise bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 271 milyon 632 bin 303 ton olarak gerçekleştiğini aktardı.

2025'te deniz yoluyla yapılan yurt dışı yük taşımalarının bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin 305 tona ulaştığını belirten Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında 2025'te en fazla yük elleçlemesinin 89 milyon 507 bin 150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Uraloğlu, Aliağa'yı, 83 milyon 939 bin 975 ton ile Kocaeli ve 70 milyon 905 bin 737 ton ile İskenderun bölge liman başkanlıklarının izlediğine işaret ederek, 2025 yılında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 69 milyon 157 bin 356 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 69 milyon 678 bin 982 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sıvı ve katı dökme yüklerde artış öne çıktı

2025'te en fazla elleçlemenin 169 milyon 714 bin 709 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Sıvı dökme yükler geçen yıla göre yüzde 4,6 artarken katı dökme yüklerdeki artış yüzde 5,7 ile 160 milyon 938 bin 575 tona ulaştı. Konteynerde taşınan yükler 144 milyon 339 bin 527 ton ile yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Genel kargo yükleri 65 milyon 847 bin 587 ton ile yüzde 6 artarken Ro-Ro ile taşınan yükler ise yüzde 4,7 artışla 12 milyon 425 bin 500 ton olarak kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, limanlardaki elleçlemelerde en fazla artış gösteren yük cinslerinin sırasıyla 4,35 milyon ton ile taş kömürü (briketlenmemiş), 3,15 milyon ton ile ham petrol ve 3,08 milyon ton ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olduğunu belirtti.

En fazla yük İtalya'ya gönderildi, Rusya'dan geldi

2025'te limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gönderilen yükler arasında en fazla taşımanın 17 milyon 276 bin 832 ton ile İtalya'ya yapıldığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İtalya'yı, 13 milyon 518 bin 965 ton ile ABD ve 10 milyon 869 bin 420 ton ile Mısır takip etti. Türkiye'ye en fazla yükün geldiği ülkeler ise sırasıyla 101 milyon 562 bin 166 ton ile Rusya, 21 milyon 729 bin 680 ton ile ABD ve 14 milyon 354 bin 73 ton ile Mısır oldu. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yıla göre yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU'ya ulaştı. 2025'te en fazla konteyner elleçlemesi 3 milyon 428 bin 48 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yapıldı. Ambarlı'yı 2 milyon 505 bin 678 TEU ile Kocaeli ve 2 milyon 138 bin 327 TEU ile Tekirdağ bölge liman başkanlıkları izledi. Denizcilik sektörünün 2026'da da yeni rekorlar kırmasını bekliyoruz. Gemi insanı istihdamını odağa alan ve emniyetten ödün vermeyen stratejilerimizle dünya denizciliğinden çok daha büyük pay alarak ülkemizin refahını artırmayı hedefliyoruz."