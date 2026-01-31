BIST 13.838
Devlet Bahçeli, Suriye eski Geçici Hükümeti Başkanı'nı kabul etti

Eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı ve Eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Şam yönetimi ve terör örgütü SDG/YPG arasında anlaşma sağlanırken önemli bir ziyaret gerçekleşti. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli, eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı ve eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti. 

OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER

Görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken ziyaretin, Suriye'de imzalanan anlaşmanın hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. 

İki ismin Bahçeli'nin ofisinde yan yana verdiği poz, sosyal medyada paylaşıldı. 

ABDURRAHMAN MUSTAFA KİMDİR?

Abdurrahman Mustafa (1964, Taşlıhüyük, Halep), Suriye Türkmeni asıllı Suriyeli siyasetçidir. Suriye Türkmen partilerini ve gruplarını temsil eden çatı oluşumu Suriye Türkmen Meclisinin eski başkanı ve Suriye Geçici Hükûmeti Başbakanı.

2012'de Suriye Türkmenleri Platformunun kurucu üyesi olurken, 2013'te Suriye Türkmen Meclisi olarak yapılandırıldığında "Başkan Yardımcısı" görevine getirildi.

9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara'da Suriye Türkmen Meclisi II. Genel Kurulu sırasında "Başkan Yardımcısı" görevinden üyelerin oyları ile Suriye Türkmen Meclisi Başkanı görevine seçildi.

Daha sonra görevini Emin Bozoğlan'a devretti. 6 Mayıs 2018'de Suriye Ulusal Koalisyonu başkanlığına seçildi. Suriye'ye yönelik 2016'da gerçekleşen Cenevre barış görüşmelerinde ülkedeki Türkmenleri temsil etti.

10 MART MUTABAKATI'NA UYULMADI

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanmıştı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarının Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

Ancak SDG, verilen süreye rağmen imzalanan anlaşmaya uymadı.

Mutabakatta SDG'ye verilen sürenin dolması üzerine Şam yönetimi, tüm müzakereleri askıya aldı.

