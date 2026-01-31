ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u büyükelçilik rezidansında kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin artırılması, ihracat ve ithalat kalemlerinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Ziyarette, iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliklerinin daha güçlü bir zemine oturtulması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi. Taraflar, ekonomik ilişkilerin kurumsal düzeyde geliştirilmesine yönelik ortak çalışma alanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’un Şubat ayında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Program kapsamında üst düzey devlet yetkilileri ve kraliyet ailesi temsilcileriyle temaslarda bulunacak olan Atasoy’un, ticari ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği modellerini gündeme taşıması bekleniyor.

Atasoy, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik potansiyelin daha etkin kullanılması için ULUSKON olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgularken, Büyükelçi Abualnasr da iki ülke arasındaki ticari iş birliklerine her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.