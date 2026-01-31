BIST 13.838
Sanatçı Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı

Evin geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda 3.5 ay tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı hayata gözlerini yumdu. Ürek'in daha önce katıldığı bir programda vasiyetiyle ilgili bir soruya verdiği cevapta adına bir okul yaptırmak istediği öğrenildi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen Ürek’in, daha önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetine dair samimi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 107 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberinin, sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv tarafından yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

Menajer Mert Siliv’in açıklamasında, “20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerliğini yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek’i, dört buçuk ay süren zorlu bir sürecin ardından kaybettik” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

KENDİ ADINA OKUL VASİYET ETTİ

Fatih Ürek’in vasiyetine dair sözleri ise iki yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Programda kendisine yöneltilen “Vasiyetini yazdın mı?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Ürek, hayatındaki en büyük arzusunu şu sözlerle dile getirmişti:

Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce ağlıyorum.

"GÖNLÜMÜ KIRAN İNSANLAR OLDU"

Aynı programda Ürek’e, “Bana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı?” sorusu da yöneltilmişti.

Ünlü sanatçı bu soruya ise duygusal bir yanıt vermişti:

Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım.

