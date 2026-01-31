BIST 13.838
İran'da patlama! Bender Abbas şehrindeki bir bina havaya uçtu

: İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın 8 katlı bir binada yaşandığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi.

İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas şehrinde henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar olayda 8 katlı bir binanın iki katının, bazı araçların ve işyerlerinin hasar gördüğünü belirtirken, yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu ileri sürülürken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SUİKAST İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan, İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Azadegan Mahallesi’ndeki patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması’ndan bir komutana yönelik suikast olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yetkililerden patlamaya ilişkin can kaybı ya da maddi hasara dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu patlama, Tahran yönetimi ile ABD arasındaki gerilimin arttığı ve Batılı ülkelerin İran’ın nükleer programına ilişkin süregelen endişelerinin devam ettiği bir süreçte meydana geldi.

