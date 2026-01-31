Galatasaray'da sakatlık şoku! Sezonu kapatabilir

Galatasaray, Alman futbolcusu Leroy Sane’nin sağ ayak bileğinde dış yan bağlar ve eklem kapsülünde yırtık ile kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Kulüp sakatlığın derecesine ilişkin süre vermedi ancak Transfermarkt, oyuncunun sahalara dönüşü için Mart ayını işaret etti. Sane’nin, Juventus ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane sağ ayak bileğinden sakatlık yaşadı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden Sane'nin sakatlığına ilişkin ilk detayları paylaştı:

"Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané’nin tedavisine başlanmıştır."

Kulübün yazılı açıklamasında, yıldız ismin ayak bileğinde yaşadığı sakatlığın derecesi detayına yer verilmedi.

Sane daha önce Manchester City'de forma giyerken, ayak bileği bağlarında meydana gelen ağrılar sonrası 6-7 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

Oyuncu son olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına karşı İngiltere'de oynanan maçın ikinci yarısında, bir ikili mücadele sonrası kendini yere bırakmıştı.

Spor sağlığı alanında çalışmaları bulunan Physio on Patterson'un web sitesinde yer alan bilgilere göre, ayak bileğinde yaşanan ciddi bir sakatlık bazı durumlarda 3 aya kadar etkisini hissettirebiliyor.

Fakat Alman futbol takip ve analiz sitesi Transfermarkt'e göre, Sane için "öngörülen dönüş tarihi" Mart ayı.

Sane'nin, Galatasaray'ın Juventus'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında takımını yalnız bırakması bekleniyor.

Sane bu yıl Galatasaray formasıyla 28 maça çıkarken 6 gol atıp 7 asist yaptı. Oyuncunun Sarı-Kırmızılılarla Haziran 2028'e dek kontratı bulunuyor.