Başakşehir'deki gol düellosundan kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor, karşılıklı gollerle 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Başakşehir'in gollerini 19'da Shomurodov ve 75'te Bertuğ kaydetti.
Çaykur Rizespor'un gollerini ise 45+1'de Taha Şahin ve 68'de Mihaila attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 30 yaptı. Çaykur Rizespor ise 20 puana yükseldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.