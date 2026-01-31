"Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınacak" iddiasına yalanlama

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın taşınacağı iddialarına açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Abone ol

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medyada tartışılan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin taşınması veya başka bir yerde yeniden yapılmasıyla ilgili konuştu.

"STADIN TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Fenerbahçe stadının taşınması konusu, Sosyal medyada çokça tartışıldı. Fenerbahçe Stadyumu'nun taşınması mümkün değildir." diyen Mosturoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır." ifadesini kullandı.

"BU STAT İLELEBET BİZİM OLACAK"

Fenerbahçe stadının yapımında camianın alın teri olduğunu kaydeden Mosturoğlu, "Biz devletten stat almadık, tam tersine kendimize ait olan stadı devlete verip, üstüne de inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzüğümüz gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat, ilelebet bizim olacaktır." diye konuştu.