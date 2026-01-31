Beşiktaş - Konyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 3 puanla ayrılarak ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Beşiktaş 2 - 1 Konyaspor

77'GOL! Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1 öne geçti.

60'Kalecinin gönderdiği uzun pasta savunmadan seken topu alan Muleka sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda top auta gitti.

48'Cengiz sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın ters vuruşunda top kornere gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

42'Orkun sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Cengiz net pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.

34'GOL! Beşiktaş, Vaclav Cerny ile 1-1 beraberliği yakaladı. El Bilal'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Orkun dar açıdan vuruşunu yaptı. Orkun'un şutunda top kaleciden döndü. Arka direkte bekleyen Cerny dokunuşuyla topu ağlara gönderdi.

27'Guilherme sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Devamında pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

23'GOL! Konyaspor, Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. Muleka'nın orta sahadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Deniz, kaleci Ersin'in ileri çıktığını görüncü ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Deniz'in şutunda top ağlara gitti.

21'Cerny'nin pasında sol çaprazdan ceza sahasına girmek isteyen El Bilal Toure, Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

19'Cerny sağ kanattan içeri ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

15'Emirhan sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sağ kanattan taca çıktı.

6'Emirhan Topçu'nın ceza yayı gerilerinden sol ayağıyla çektiği şut savunmadan sekerek kaleci Bahadır'da kaldı.

3'Gökhan'ın hatalı pasında topu alan Enis, pasını sol kanattaki Kramer'e aktardı. Kramer'in sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında topu savunma karşıladı.

1'İlk düdük geldi ve Dolmabahçe'de maç başladı.

Beşiktaş - Konyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Bazoer, Uğurcan, Adil, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer

'Oyunsal anlamda güçlendik'

Sergen Yalçın: "Kendi oyun mantığımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İç saha oyunlarımız, pozisyonlarımız belli. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İkinci yarı maçlar herkes için zor olacak. Zemin de ağır. Geçen hafta bir sekteye uğradık. Oyunsal anlamda güçlendik. Takımda bazen düşüşler oluyor, oyunun doğasında bu var. Umarım kazanırız."

"Mustafa forvet oynayacak. 1 aydır antrenman performansı iyi. Bugün onla başlamayı tercih ettim. Bilal kendi yerinde. Cengiz sakatlıktan döndü, normale dönüyor. Ndidi'nin başından ciddi bir olay geçti, babasını kaybetti. Başsağlığı dileyelim. Herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Tamamen performansa bağlı 1-2 değişiklik olabilir."

Konyaspor'dan sakatlık açıklaması

Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada antrenmanda sakatlık yaşayan Yhoan Andzouana'nın, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

3 futbolcu ceza sınırında

Siyah-Beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Kara Kartal tam kadro

Beşiktaş’ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi’nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Konyaspor ile 50. randevu

Süper Lig’de geride kalan 49 maçta Siyah-Beyazlılar 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.