Trabzon'da korkunç olay! 5 gün önce kaybolan genç denizde aranıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 gün önce kaybolan E.T'nin bulunması için denizde arama çalışması başlatıldı.

Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan 25 yaşındaki gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Araştırmalar sonucu, E.T'ye ait olduğu belirlenen ayakkabı ve gözlüğün Beşirli Mahallesi sahil dolgu alanında bulunması üzerine bölgeye, AFAD, sahil güvenlik, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp genci arama çalışmaları dalgıçların yanı sıra dron ve helikopter desteğiyle havadan ve karadan sürdürülüyor.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da çalışmaları olay yerinde bir süre takip etti.