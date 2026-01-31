BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da korkunç olay! 5 gün önce kaybolan genç denizde aranıyor

Trabzon'da korkunç olay! 5 gün önce kaybolan genç denizde aranıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 gün önce kaybolan E.T'nin bulunması için denizde arama çalışması başlatıldı.

Abone ol

Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan 25 yaşındaki gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Araştırmalar sonucu, E.T'ye ait olduğu belirlenen ayakkabı ve gözlüğün Beşirli Mahallesi sahil dolgu alanında bulunması üzerine bölgeye, AFAD, sahil güvenlik, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp genci arama çalışmaları dalgıçların yanı sıra dron ve helikopter desteğiyle havadan ve karadan sürdürülüyor.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da çalışmaları olay yerinde bir süre takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te korkunç kaza! 1 Ölü, 6 yaralı...
Gaziantep'te korkunç kaza! 1 Ölü, 6 yaralı...
Kosova'daki erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı
Kosova'daki erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı
ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi
ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli üretimde öncelikli ürün listesi yenilendi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli üretimde öncelikli ürün listesi yenilendi
İran'dan Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast iddiasıyla ilgili açıklaam
İran'dan Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast iddiasıyla ilgili açıklaam
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Çanakkale'de korkutan kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de korkutan kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
"Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınacak" iddiasına yalanlama
"Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınacak" iddiasına yalanlama
Ankara'da şef garsonun farklı bankalarda 1029 hesabı çıktı milyonluk para transferi
Ankara'da şef garsonun farklı bankalarda 1029 hesabı çıktı milyonluk para transferi
TZOB: Ocak'ta 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı yaşandı
TZOB: Ocak'ta 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı yaşandı