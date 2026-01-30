BIST 13.784
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Konyaspor'un genç takımını taşıyan otobüsü Pendik'te kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Pendik'te, Konyaspor'un genç takımını taşıyan otobüsün aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Yeşil beyazlı kulüp, NSosyal hesabından, takım otobüsünün TEM Otoyolu İstanbul Kurtköy mevkiinde tır ile çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

