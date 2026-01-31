TZOB: Ocak'ta 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı yaşandı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 278,1 ile havuçta görüldü” dedi. Kabakta üretici fiyatı yüzde 179,2 arttı. Bayraktar, “Yeni dikimler henüz hasat olgunluğuna gelmediğinden arz azaldı, fiyatlar yükseldi. Havaların soğuk olması verimi düşürdü” açıklamasını yaptı. Mazotta yıllık artış yüzde 21,8, gübrede yüzde 40’a ulaştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak 2026 dönemine ilişkin üretici-market fiyatları ile tarımsal girdi maliyetlerini değerlendirdi. Bayraktar, “Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 278,1 ile havuçta görüldü” dedi.

Bayraktar açıklamasında, “Havuçtaki fiyat farkını yüzde 275,8 ile maydanoz, yüzde 229,8 ile pırasa, yüzde 225,7 ile marul takip etti. Havuç ve maydanoz 3,8 kat, pırasa ve marul 3,3 kat fazlaya satıldı” ifadelerini kullandı. Buna göre üreticide 10 lira 50 kuruş olan havuç markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanoz 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasa 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marul 35 lira 39 kuruşa satıldı .

MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 67,2 İLE KABAKTA

Ocak ayında markette en fazla fiyat artışı yüzde 67,2 ile kabakta yaşanırken, onu yüzde 54,1 ile sivri biber, yüzde 48,5 ile patlıcan, yüzde 41,7 ile salatalık izledi. Aynı dönemde markette fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Bunu yüzde 9,4 ile pırasa, yüzde 5,7 ile portakal ve yüzde 5 ile patates izledi.

Üreticide ise 33 ürünün 19’unda fiyat artışı görülürken, 6’sında düşüş yaşandı. “Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 11 ile pırasada görüldü. Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 7 ile yumurta, yüzde 4,4 ile karnabahar, yüzde 2,3 ile zeytinyağı izledi” diyen Bayraktar, fiyatı en çok artan ürünlerin başında ise kabak, sivribiber, salatalık ve patlıcanın geldiğini aktardı. Üreticide kabağın fiyatı bir ayda yüzde 179,2, sivri biberin yüzde 119,7, salatalığın yüzde 118,8, patlıcanın ise yüzde 100,5 arttığı belirtildi .