Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta HSK Başkanvekili, başsavcı, savcılar, yargı mensupları ve AK Partililerle kar altında yürüyüşe ilişkin paylaştığı videoya CHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi. CHP yöneticilerinin açıklamalarında sıkışmışlığın görüldüğünü söyleyen Tunç, "Yargı, yolsuzluktan, rüşvetten, rüşvetçiden hesap sormasın istiyorlar ama yargı artık vesayetçiye de geçit vermez." dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesinde düzenlenen TOKİ Konutları Kura Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, Sivas’ta HSK Başkanvekili, başsavcı, AK Partililer ve bazı yargı mensuplarıyla birlikte kar altında yürüyüş yaptığı anları paylaşmasına ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. Tunç'un paylaşımına, "Parti devleti videosu" tepkileri gelmişti.

"Yargı artık vesayetçiye de geçit vermez"

Sivas programı kapsamında paylaştıkları videoya, "yargı bağımsızlığı" üzerinden eleştirilerin yapılmasına ilişkin soru üzerine Tunç, bugüne kadar 62 ili ziyaret ettiğini, il protokolü tarafından karşılandığını, yapacakları programları istişare ettiklerini anlattı.

Sivas ziyaretinde, il protokolüyle İşyurtları Kurumunun işlettiği konağa gittiklerini anlatan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda, 'Adalet Bakanı gitti, yanında Başsavcı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili vardı.' dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Sivaslı olduğu için memleketinde, Adalet Bakanıyla olmasından daha doğal ne olabilir ki yani valimiz de bakanın yanında, il başkanımız. Ben bir parti üyesiyim. Diğer partiler de geliyor bize. Gittiğim yerlerde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri karşılamada bulunuyor, onlarla da oturuyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ziyarette bulunuyorum. Biz de parti ayrımı söz konusu olmaz. Biz devletin Bakanıyız, milletin seçtiği kabinenin üyesiyiz, dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan ile geldiğimiz zaman herkes programlarımıza davetlidir. Bu kapsamda Sivas'ta da il protokolü ile bulunduğumuz ortamı maalesef sanki yargı bağımsızlığına aykırı durum varmış gibi lanse ettiler.

"Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin telaşlı olduğunu bu millet çok iyi biliyor"

İşte parti devleti. Parti devletinin ne olduğunu bu millet hiçbir zaman unutmaz. 27 Mayıs ihtilalini bu ülkeye yıllarca demokrasi ve anayasa bayramı diye kutlatan partinin, zihniyetin, yassı ada zihniyetinin bize parti devleti dersi vermeye hiçbir hakkı ve haddi olamaz. Yargı bağımsızlığı ile ilgili eleştiriler noktasında neden bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin telaşlı olduğunu bu millet çok iyi biliyor çünkü onlar rahatsız. Onların hukuk devleti anlayışıyla bizim hukuk devleti anlayışımız çok farklı. Onların hukuk devleti anlayışı 27 Mayıs hukuk devletidir, 27 Mayıs yargısıdır. Adnan Menderes ve arkadaşlarını asan yargıdır. Onların hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından anladıkları 28 Şubat yargısıdır, cübbelerini adeta o vesayetçilerin, darbecilerin önüne seren yargı anlayışıdır."

"Yargı, rüşvetçiden hesap sormasın istiyorlar"

Bakan Tunç, yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardıklarını ve milletin yargısı haline getirdiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargımız milli iradeye saygı duyan, darbecinin değil milli iradenin yanında olan, 15 Temmuz'da milletimiz meydanlarda canı pahasına mücadele ederken yargı mensuplarımız adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar. İşte bunlar hazmedilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta genel başkanı olmak üzere diğer yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman telaş var, sıkışmışlığın göstergesi çünkü yargı yolsuzluktan, rüşvetten, rüşvetçiden hesap sormasın istiyorlar ama yargı artık vesayetçiye de geçit vermez. Milletin yargısı millet adına tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden, yolsuzluk, hırsızlık yapandan da hesap sorar."

Eski yargı sisteminin artık tarihin çöplüğüne gittiğini, darbeciden yana olan, vesayetçiye kol kanat gelen yargı sisteminin olmadığını belirten Tunç, "Vesayetçiden hesap soran, yıllar sonra 12 Eylül darbecilerini yargı huzuruna çıkaran, millet huzuruna çıkaran yargı sistemi vardır." dedi.

Tunç, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde birinci olan üniversite kızlarını diplomasını alırken kürsülerden yaka paça itenlere karşı soruşturmalar yapan, yıllar sonra onları yargılayan yargı sistemi olduğunu vurgulayarak, "28 Şubat darbecileri neden yargı huzurunda diye onların duruşmalarını takip edenler kimdi, Cumhuriyet Halk Partililerdi, 'yargılanmasın' diyorlardı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet İttifakı ve AK Parti'nin yargı anlayışı çok farklıdır. Yargı anlayışımız bağımsız ve tarafsız, milletin iradesine sahip çıkan yargı sistemidir. O nedenle bu tür konuları da çok da gündem etmemek lazım. Onlar kendi kendilerine bu sözleri söylemeye devam etsinler. Biz işimize, yolumuza bakacağız inşallah."