BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  DÜNYA

Kosova'daki erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

Kosova'daki erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

Kosova'da 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı.

Abone ol

Kosova Merkez Seçim Komisyonundan (KQZ) yapılan açıklamaya göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 51,10, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 20,19, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,24 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 5,50 oy aldı.

Kosovalı Türklerin yarıştığı siyasi parti Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) oy oranı yüzde 0,57 oldu.

Resmi sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 57'sini Vetevendosje, 22'sini PDK, 15'ini LDK, 6'sını AAK kazandı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Romanlarının İlerici Hareketi (LPRK) 1."

Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP'den Ergül Mazrek ve Fatma Taçi, gelecek dönemde mecliste milletvekili olarak yer alacak.

Kosova'da erken genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi
ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli üretimde öncelikli ürün listesi yenilendi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli üretimde öncelikli ürün listesi yenilendi
İran'dan Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast iddiasıyla ilgili açıklaam
İran'dan Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast iddiasıyla ilgili açıklaam
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Çanakkale'de korkutan kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de korkutan kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
"Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınacak" iddiasına yalanlama
"Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınacak" iddiasına yalanlama
Ankara'da şef garsonun farklı bankalarda 1029 hesabı çıktı milyonluk para transferi
Ankara'da şef garsonun farklı bankalarda 1029 hesabı çıktı milyonluk para transferi
TZOB: Ocak'ta 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı yaşandı
TZOB: Ocak'ta 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı yaşandı
Ali Koç, Fenerbahçe'den alacaklarını hibe etti
Ali Koç, Fenerbahçe'den alacaklarını hibe etti
Ataşehir'de bir iş yerinde korkutan yangın
Ataşehir'de bir iş yerinde korkutan yangın