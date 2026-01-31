BIST 13.838
Ankara'da şef garsonun farklı bankalarda 1029 hesabı çıktı milyonluk para transferi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "telebar" olarak adlandırılan eğlence mekanıyla ilişkili kişilere yönelik "fuhşa teşvik" suçundan hazırlanan iddianamede, bazı mekan sahiplerinin yüzlerce banka hesabının bulunduğu ve bu hesaplarda kısa süre içerisinde milyonlarca liralık para giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesap hareketleri ve ihbarcıların beyanlarına yer verildi.

İddianamede, suça konu telebarın ortaklarından şüpheli D.Y'nin banka hesapları incelendiğinde, farklı bankalarda 52 hesabının bulunduğu, yaklaşık 5 ay içerisinde 245 farklı işlem ile 179 milyon 90 bin 464 liralık hesap hareketinin görüldüğü aktarıldı.

Şüpheli Y.A'nın da suça konu telebarda şef garson olarak çalıştığı ve mekana ortak olduğu belirtilen iddianamede, Y.A'nın farklı bankalarda 1029 hesabının bulunduğu, yaklaşık 5 ay içerisinde 205 farklı işlem ile 15 milyon 679 bin 963 liralık hesap hareketinin olduğu kaydedildi.

İddianamede, telebarda çiçek ve sigara sattığı belirtilen şüpheli F.Y'nin ise yevmiye usulü çalıştığını beyan ettiği ancak banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, iş yerindeki pozisyonu ve beyanlarıyla uyumsuz şekilde hesabında yüksek tutarda para hareketliliği bulunduğu tespitine yer verildi.

Ayrıca tüm şüphelilerin farklı bankalarda birden fazla hesabının bulunduğu belirtilen iddianamede, bu hesaplar üzerinden yüklü miktarda kazanç sağladıkları ve kısa zamanda hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde para giriş çıkışlarının belirlendiği aktarıldı.

"Garson olarak kayıtlılar"

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan S.K'nin bazı mekanlarda fuhuş yapıldığını, telebarlarda kadınların garson olarak kayıtlı olduğunu ancak konsomatris olarak çalıştırıldıklarını anlattığı kaydedildi.

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verilen E.S.A. ise Ankara'nın farklı telebarlarında ve gece kulüplerinde çalıştığını, şef garsonların kadınları erkek müşterilerin masalarına yönlendirdiğini, bir süre alkol aldıktan sonra taraflar arasında fuhuş pazarlığı yapıldığını ve anlaşma sağlanması halinde müşteriyle birlikte mekandan ayrıldıklarını beyan etti.

E.S.A, telebarda çalışan kadınların erkek müşteriyle otele gitmesi durumunda kendilerinden komisyon talep edildiğini, komisyonların çoğunlukla nakit olarak alındığını, bazı durumlarda ise üçüncü kişilere ait hesaplara yatırıldığını anlatarak "Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim." ifadelerini kullandı.

İddianamede, 15 mağdur kadına yönelik, aralarında telebarın işletme ortakları, çalışanlar ve mesul müdürlerinin bulunduğu 17 şüphelinin "fuhşa teşvik" suçundan 33'er yıldan 78'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

