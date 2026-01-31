Vize randevusu olanlar dikkat! Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD’de federal hükümet, bütçe paketinin Temsilciler Meclisinde oylanmaması nedeniyle kısmen kapandı. Ankara Büyükelçiliği tarafından duyurulan "bütçe duraksaması" ise vize ve pasaport başvuruları konusunda soru işaretleri doğurdu.

Abone ol

ABD’de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapandı.

Ülkede federal kurumların büyük bölümüne 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi dolarken, bütçe paketinin yasalaşma süreci tamamlanamadı.

“BÜTÇE DURAKLAMASI” AÇIKLAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle sosyal medya hesaplarının düzenli olarak güncellenmeyeceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin ABD merkezli X platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tüm faaliyetler yeniden başlayana kadar güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında düzenli paylaşım yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD’deki ve yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetlerinin bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edeceği ifade edildi. Hizmetler ve faaliyetlerin durumuna ilişkin bilgilere travel.state.gov adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

VİZE VE PASAPORT BAŞVURULARI ETKİLENECEK Mİ ?

Federal hükümetin kısmen kapanması ve büyükelçiliklerin bazı faaliyetlerini askıya alması, vize ve pasaport başvurularının akıbetine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Açıklamada yer alan “koşullar elverdiğince devam edecektir" ifadesi gecikme veya ertelem ihtimallerini gündeme taşıdı.

SENATO ONAYLADI, TEMSİLCİLER MECLİSİ OYLAMADI

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bütçe öngören paket, Senatoda yapılan oylamada 29’a karşı 71 oyla kabul edildi. Ancak tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle paket yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi.

Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmayacak olması nedeniyle federal kurumların büyük bölümü için harcama yetkisi yerel saatle gece yarısı itibarıyla sona erdi ve federal hükümet kısmen kapandı.

KAPANMANIN KISA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Bütçe paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisinin onayı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor. Meclisin pazartesi günü tasarıyı ele almasının ardından paketin Trump’ın imzasına sunulması ve kısmi kapanmanın kısa sürede sona ermesi bekleniyor.

Kısa süreli olması öngörülen kapanmanın federal hizmetlerin büyük bölümünde ciddi aksamalara yol açması beklenmiyor.

UZUN SÜRELİ KAPANMA YAŞANMIŞTI

ABD’de federal hükümet, en son Kongrenin 2026 mali yılı başlamadan önce geçici bütçeyi onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim 2025’te kapanmıştı.

Federal hükümet 43 gün kapalı kalmış, kapanma 13 Kasım 2025’te bütçe tasarısının Trump tarafından imzalanmasıyla sona ermişti.