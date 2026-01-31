Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı

Şişecam, Bulgaristan'daki düz cam üretim tesisinde yer alan mevcut kaplamalı cam hattına ek olarak yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli yeni kaplamalı hat yatırımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, Bulgaristan'daki düz cam tesisinde mevcut kaplamalı cam hattına ek olarak ikinci bir kaplamalı cam hattını devreye aldı.

Toplam 20 milyon avroluk yatırımla kurulan yeni hattın, Şişecam'ın Avrupa mimari cam pazarına yönelik katma değerli ürün kapasitesini ve rekabet gücünü artırması öngörülüyor.

Temperlenebilir, ileri performanslı ve enerji verimliliği odaklı ürünlerin üretimine imkan sağlayacak olan hat, Şişecam'a ürün çeşitliliği, operasyonel esneklik ve AR-GE çalışmalarında daha geniş bir hareket alanı sunacak.

Yeni hat yatırımıyla kazanılan ilave kapasite sayesinde Şişecam, yüksek ışık geçirgenliğiyle maksimum ısı yalıtımı sağlayan yüksek teknolojili kaplamalı camlar, kuş dostu cam ve otomotiv sektörüne yönelik ısıtılabilir "atermik" camlar gibi katma değerli çözümlerini Avrupa pazarına daha yüksek hacimlerle sunmayı hedefliyor.

Şirket bu yatırımla sürdürülebilir ve yüksek performanslı cam talebine yanıt verirken, uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payını da güçlendirmiş olacak.

"Kaplamalı cam alanında devam eden iki yatırımımız daha bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Bulgaristan'daki düz cam tesisinde yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı yeni cam hattını devreye aldıklarını belirtti.

Yatırımın, portföyleri içinde katma değerli ürünlerin oranını artırarak müşterilerine daha fazla değer sunmalarını sağlayacağını vurgulayan Yücel, "Şişecam olarak stratejik önceliklerimiz kapsamında, verimlilik, maliyet disiplini, nakit yaratma kapasitesi ve bilanço dayanıklılığımızı güçlendiren bir büyüme yaklaşımını benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

Yücel, Tarsus düz cam tesislerinde bu yıl devreye alacakları yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı cam hattın ve Kuzey İtalya'daki tesislerinde devreye almaya hazırlandıkları yıllık 6,5 milyon metrekare kapasiteli yeni hattın hayata geçmesiyle, Şişecam'ın dünya genelindeki kaplamalı cam hatlarının sayısının 7'ye ulaşacağını aktardı.

Toplam kaplamalı cam kapasitelerinin ise 48,1 milyon metrekareye çıkacağı bilgisini paylaşan Yücel, "Bu ölçek, artan kaplamalı cam talebine daha dengeli ve verimli bir üretim yapısıyla yanıt vermemizi sağlarken, katma değerli ürün portföyümüzü ve nakit yaratma kapasitemizi de destekleyecek. Yeni hattımız ileri teknolojisi ve yüksek otomasyon seviyesi sayesinde operasyonel karlılığımıza katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.