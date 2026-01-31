BIST 13.838
Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu

Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu. 3 bin 119 lira 4 şubat çarşamba günü emekli aylığı alanların hesabına yatırılacak.

5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesinde yer alan en düşük aylık tutarı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren artış kapsamında, ocak ayına ilişkin 3 bin 119 liralık maaş farkının ise 4 Şubat’ta emeklilerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

