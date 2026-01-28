Milyonlarca emekli bayram edecek! İkramiye ile ilgili bomba kulis bilgisi, canlı yayında açıkladı
Ramazan Bayramı öncesi emeklileri ikramiye heyecanı sardı. 4 bin lira olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor. Ekonomist Muhammet Bayram'dan çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi.
Ramazan Bayramı öncesi, ikramiyelere artış yapılması gündemde. Şu an 4 bin lira olan bayram ikramiyelerinin 5'er bin liraya çıkarılması konuşulurken, ekonomist Muhammet Bayram'dan çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Bayram, ikramiyelerle ilgili daha önce hiç konuşulmayan bir rakamı ortaya attı.
"Emekliye 1 maaş ikramiye seçenekler arasında." diyen Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bahsetti: Bizim sorunumuz en düşük emekli maaşı. Devletimiz hayat pahalılığının farkında." ifadelerini kullandı.
Bayram, "Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor. Bunların hepsi sorun. Devletimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Sosyal yardımların tek bir şemsiye altına toplanması... Eğer hanemize en düşük emekli maaşı 20 bin TL giriyorsa, devletimiz burada asgari ücrete tamamlayacak. Yani 20 bin TL geliri olan emeklinin 30 bin liraya yaklaşacak. Bu gelir seviyesi en düşük olanlara yönelik bir uygulama." dedi.
"GELİRİ DÜŞÜK OLANA 1 MAAŞ İKRAMİYE"
1 maaş ikramiyenin geliri düşük olanlara yönelik olduğunu belirten Bayram, "Burada bayram ikramiyelerini herkese yüksek vermek yerine; geliri düşük, serveti olmayan kişilere 1 maaş bayram ikramiye verilmesi seçenekler arasında. Bu henüz kesin değil. Devlet yetkililerimiz buna karar verecek. Biz kulis bilgisi olarak paylaştık sizinle bunu." şeklinde konuştu.