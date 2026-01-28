Milyonlarca emekli bayram edecek! İkramiye ile ilgili bomba kulis bilgisi, canlı yayında açıkladı

Bayram, "Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor. Bunların hepsi sorun. Devletimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Sosyal yardımların tek bir şemsiye altına toplanması... Eğer hanemize en düşük emekli maaşı 20 bin TL giriyorsa, devletimiz burada asgari ücrete tamamlayacak. Yani 20 bin TL geliri olan emeklinin 30 bin liraya yaklaşacak. Bu gelir seviyesi en düşük olanlara yönelik bir uygulama." dedi.