Net söyleyebilirim dedi duyurdu! Bayram ikramiyesinde çifte zam kulisi

Ramazan ayına az bir süre kala emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağını merak ediyor. İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı emekliler tarafından takip ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025’te 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 2026 için 5 bin TL olacağı konuşulsa da kulislerden gelen bilgileri uzman isimler paylaşıyor. TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, kulis bilgilerini paylaştı.