AK Parti'den emekli maaşlarını düzenleme sinyali! 'Güncelliyoruz. Yeniliyoruz'

Akbaşoğlu, "Hangi konuyu ele alırsak alalım emin olun muazzam başarı hikayeleri söz konusu. Daha fazla çalışacağımız alanlar yok mu? Mutlaka var. Bilhassa bu konuda bütün toplum kesimlerinin beklentilerinin farkındayız. Bilhassa da emeklilerimizin. Emeklilerle ilgili, esnafımızla ilgili, ticaret erbabıyla ilgili, turizmle ilgili, sanayiyle ilgili, tarım hayvancılık bütün bunlarla ilgili politikalarımızı ortaya koyduk. Bunları devam ettiriyoruz. Bunları güncelliyoruz. Yeniliyoruz" dedi.