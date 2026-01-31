BIST 13.838
HABER /  MEDYA

O sahneye tepki yağdı! Eşref Rüya'da şiddet yine şaşırtmadı

Televizyon ekranlarındaki şiddet görüntüleri tartışma konusu olmaya devam ederken, çocukların da ekran başında olduğu saatte yayınlanan Eşref dizisinde skandal bir sahne izleyiciye sunuldu.

Dizideki Dinçer karakteri, öz annesini boğarak öldürürken, yapımcı firma görüntüleri ayrıca YouTube kanalında "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla paylaştı. İzleyicilerin bu sahneye tepkisi ise oldukça sert oldu.

Televizyon ekranlarında şiddet içerikli sahnelerin artması tartışılmaya devam ederken, Eşref dizisinde yayınlanan bir sahne kamuoyunda infiale yol açtı. Dizide Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü anlar, çocukların da izleyebileceği bir saat diliminde ekrana geldi.

YOUTUBE KANALINDA PAYLAŞTILAR

Tepkileri artıran asıl unsur ise yapımcı firmanın bu sahneyi resmi YouTube kanalında "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla ayrıca paylaşması oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler, dizinin şiddeti normalleştirdiği ve sınırları aştığı yönünde eleştirilerin odağına yerleşti.

İzleyiciler, özellikle çocuk ve gençlerin bu tür sahnelerden olumsuz etkilenebileceğini vurgularken, ulusal bir kanalda bu denli ağır bir sahnenin yayınlanmasının sorumsuzluk olduğu görüşünü dile getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin senaryosu ve yayın politikası sert ifadelerle eleştirildi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Senarist her zaman saçmalıyor. Bu diziye özenenler var; sonra gidip çocuklar ölüyor.

- Bu sahnede diziyi kapattım. İğrenç bir sahneydi, bu görüntüler yayınlanmasın.

- Ulusal bir kanalda bu kadar korkunç bir sahne ne kadar doğru?

- Tamam, diziler örnek olmak zorunda değil ama 15 yaşından küçük çocuk Eşref rolüne özeniyor.

- Gerçekten böyle bir sahne çekilmeli miydi ya? Zaten dört bir yanımızda sürekli vahşet haberleri varken, böyle bir sahneyi çekmek zorunda mıydınız? Kaldı ki, koskoca senaristlersiniz siz.

